"إعلام النواب" تبحث آلية مراقبة هيئات الإعلام الثلاث.. غدًا

كتب- أحمد علي:

تناقش لجنة الإعلام بمجلس النواب خلال اجتماعها، غدًا الخميس، مقترح تعديل القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام (الهيئات الإعلامية الثلاث) بغرض السماح لوجود آلية تسمح لمجلس النواب بمراقبة تلك الهيئات.

وقال أسامة شرشر عضو مجلس النواب ومقدم التعديلات، إن القانون الحالي لم يرد فيه الحق للبرلمان باعتباره السلطة التشريعية أن يراقب تلك الهيئات.

وأضاف شرشر، في تصريحات لـ"المحررين البرلمانيين"، أنه على الرغم من أن الدستور ينص على أن الهيئات مستقلة، فهناك ضرورة للمراقبة من قبل البرلمان، متسائلاً: "هل يعقل أن يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة الأمور المالية لتلك الهيئات، فيما لا يستطيع البرلمان المنتخب من الشعب بمراجعة ومراقبة قرارات تلك الهيئات".

وأكد أن هناك غرض أخر من إجراء التعديلات هو عدم التداخل في الصلاحيات بين الهيئات الثلاثة وتجنبا للصراعات الخفية.

وطالب عضو لجنة الإعلام، بتشكيل لجان استماع للهيئات الثلاثة، ونقابتي الصحفيين والإعلاميين لتفادي أي تعديل آخر، فيما أشاد بالحضور المتكرر للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام وكذلك كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، فيما انتقد عدم حضور حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.