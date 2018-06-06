​سفير فرنسا: إنشاء شبكة مع مصر للمساعدة في مجال السرطان ودعم 57357

القاهرة- أ ش أ:

أعلن سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه، الأربعاء، إنشاء شبكة "مصر- فرنسا للسرطان" لتقديم المساعدة في مجال علاج السرطان في مصر وجمع تبرعات لمستشفى 57357.

جاء ذلك بمناسبة الزيارة التي قام بها السفير لمؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 المتخصصة منذ إنشائها في 2007 في علاج سرطان الأطفال في مصر.

وخلال الزيارة، التقى السفير رئيس ومؤسس المستشفى الدكتور شريف أبو النجا، حيث عبر له السفير عن مدى إعجابه بالنتائج الطبية المذهلة التي حققتها المستشفى في علاج سرطان الأطفال والذي يقدم بالمجان.

وتناول السفير خلال الزيارة أيضا مسارات التعاون الممكنة مع فرنسا.

وتستهدف هذه الجمعية، التي يساند إنشائها قسم التعاون والعمل الثقافي التابع لسفارة فرنسا، جمع تبرعات لمستشفى 57357 في فرنسا وتدعيم التعاون الفرنسي-المصري في مجال المستشفيات وتقديم المساعدة العلمية والأكاديمية والإكلينيكية في مجال علاج السرطان في مصر.