عضو بـ"العليا للحج" يكشف موعد رد أموال غير الفائزين بقرعة الحج السياحي

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، إن وزارة السياحة ستبدأ رد ما يقرب من 85 ألف "شيك" للمواطنين الذين لم يحصلوا على فرصة في قرعة الحج السياحي الإثنين المقبل.

وقال إبراهيم لمصراوي، إن غرفة شركات السياحة ستسلم الشيكات إلى الشركات السياحة لردها للمواطنين وصرفها من فروع بنك مصر على مستوى الجهورية.

ووفقا للضوابط المنظمة لموسم الحج 2018، فقد اشترطت دفع مبلغ 20 ألف جنيه مقدم جدية حجز لمستوى خمسة نجوم، بينما بلغت لمستوى أربعة نجوم 15 ألف جنيه، فيما بلغ المستويين الاقتصادي والبري 10 آلاف جنيه.

وأوضح إبراهيم أن اللجنة المصغرة المنبثقة من اللجنة العليا للحج برئاسة مجدي شلبي وكيل أول وزارة السياحة، للوقوف على ترتيبات موسم الحج القادم، تتلقى أي طلبات من قبل شركات السياحة لمعاينة سكن الحجاج وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة وتذليل أي صعوبات تواجههم وتسير وفق الإجراءات الطبيعية المتبعة استعدادا للموسم المرتقب.

وأكد أن وزارة السياحة تسلمت "الأيبان" الخاص بالمسار الإلكتروني ببنك الرياض بالسعودية، وتم فتح حساب بالبنك المركزي المصري، كما تم السماح لتحويل المبالغ على "الأيبان" مباشرة.

وأعلنت غرفة شركات السياحة، موافقة البنك المركزي والبنوك الحكومية بتدبير وتحويل المبالغ المالية الخاصة بسداد قيمة الخدمات المقدمة للحجاج فى الأراضي المقدسة، بالريال السعودي وذلك بحد أقصى 90% من قيمة البرنامج المعلنة بالضوابط الحج، من خلال الشركة رأس التضامن يضاف عليها مصاريف التحويل فقط، ولن يتم فرض أي رسوم على تدبير العملة.

ويشترط أن يتم هذا التحويل إلى الحساب الخاص بالشركة على المسار الإلكترونى ببنك الرياض بالسعودية " أيبان"، وذلك لتضمنه سداد قيمة الخدمات المقدمة للحجاج بالمملكة " السكن – شيكات الإركاب- الأتوبيسات الخاصة"، وأشارت إلى أنه جارى استيضاح موقف مؤسسة الطوافة من سداد قيم خدماتها على المسار من عدمه.

وطالبت الغرفة، الشركات بفتح حساب بأحد البنوك الوطنية، وتسجيل البيانات لدى وزارة السياحة بمنتهى الدقة، وأشارت إلى أن الوزارة سوف تخاطب البنوك الحكومية والبنك المركزى برقم "الأيبان" المدخل لديها، وفى حال وجود أى اختلاف بين البيانات المسجلة لديها ورقم الأيبان الصحيح سيعطل إجراءات التحويل، كما أنه فى حالة التحويل على رقم"أيبان" خاطىء سيأخذ إجراءات طويلة ومعقدة لاستعادة الأموال مرة آخرى مما سيسبب مشاكل و أضرار كبيرة للشركة.

يذكر أن إجمالي عدد المواطنين المتقدمين للحج السياحي بلغ 120 ألفا و811 مواطنين، وبلغ عدد الفائزين في القرعة ٣٥٥٩٥، في حين بلغ إجمالي عدد الشركات التى تقدمت للحج السياحي ١٩٠٢شركة (٢٦٣ مستوى الخمس نجوم - ٢٠٣ مستوى الأربع نجوم- ٧٧٥ المستوى الاقتصادي – ٦٦١ المستوى البري)، وبلغ عدد المواطنين الذين فازوا بالمستوى الخمس نجوم ٧٧٩٩، وبالمستوى الأربع نجوم ٣٨٩٨، وبالمستوى الاقتصادي ١١٩٣٣، وبالمستوى البري ١١٩٦٥.