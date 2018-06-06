رئيس الأركان يتفقد سير العمليات في سيناء.. ويلتقي مقاتلي الجيش والشرطة

كتب- عمر مصطفى:

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عناصر من وحدات القوات المسلحة والشرطة بنطاق شمال سيناء للوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة إجراءات تنفيذ الخطط والمهام الأمنية المكلف بها ضمن مراحل العملية الشاملة سيناء 2018.

وذكر بيان للمتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي أن رئيس الأركان تابع مراحل سير العمليات الأمنية، واستمع لشرح مفصل لما يقوم به ابطال القوات المسلحة والشرطة من خطط مشتركة لاقتلاع جذور الإرهاب.

وأكد فريد خلال لقائه بمقاتلي القوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء، أن ما يتحقق من إنجاز على أرض سيناء خلال تنفيذ العديد من الضربات الأمنية المتلاحقة خلال مراحل العملية الشاملة سيناء 2018 يبعث على الفخر والاعتزاز لجميع أبناء الشعب المصري الذين يقدرون ما يتم بذله من تضحيات وبطولات وطنية مخلصة لتجفيف منابع الإرهاب وحماية ركائز الأمن القومي المصري.

ونقل فريد اعتزاز وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وتحيات الفريق أول صدقي صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال القوات المسلحة والشرطة لما يقدمونه من نجاحات مستمرة خلال المعارك التي تخوضها مصر للقضاء على الإرهاب على أرض سيناء الحبيبة مقدماً التحية لشهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.

وشارك رئيس الأركان قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء تناول وجبة الإفطار، أمس، وأدار حوارًا مع القادة والضباط والصف والجنود من القوات المسلحة والشرطة أكد خلاله ثقته في قدرتهم على تنفيذ مهامهم بكل قوة وأمانة للحفاظ على أمن تلك الرقعة العزيزة من ارض الوطن .



وأشار بيان المتحدث إلى أن رئيس الأركان التقى عددًا من شيوخ القبائل والعواقل والأجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة شمال سيناء، وشدد على الدور الذى يقوم به أهالى سيناء باعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي.

وأشار رئيس الأركان إلى وقوفهم بجانب رجال القوات المسلحة والشرطة للتصدى لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة والمضي في استعادة الأمن والأمان للانطلاق للمرحلة المقبلة من تنمية وتعمير سيناء.

جاء ذلك بحضور اللواء أح خالد مجاور قائد الجيش الثانى الميداني ومحافظ شمال سيناء ومدير أمن محافظة شمال سيناء.