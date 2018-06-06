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"الأعلى للإعلام" ناعيا أمجد بليغ: كان إعلاميا قديرًا أثرى المجال بمهنيته

05:25 م الأربعاء 06 يونيو 2018
"الأعلى للإعلام" ناعيا أمجد بليغ: كان إعلاميا قديرًا أثرى المجال بمهنيته

كتب- مصطفى على:

نعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهندس أمجد بليغ أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام الذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض، مؤكدًا أن الفقيد كان إعلاميا قديرا أثرى المجال الإذاعي والتليفزيوني بمهنيته.

وتقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالعزاء لأسرة الفقيد، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر.

الأعلى للإعلام أمجد بليغ وفاة أمجد بليغ

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