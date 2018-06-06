الحكومة توافق على إنشاء "هويس" جديد بميناء الإسكندرية لاستيعاب حركة البضائع

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، على طلب وزارة النقل إجراء دراسة لإنشاء "هويس" جديد بميناء الإسكندرية، لاستيعاب الزيادات المتوقعة في حركة البضائع.

وأكد المجلس في بيان له مساء الأربعاء، أن "الهويس" الجديد يسهم في تخفيف الضغط على أهوسة الملاحة بالميناء في ظل ربط المنطقة اللوجستية المقرر إنشائها بمنطقة الوصلة الملاحية بترعة النوبارية بمساحة حوالى 20 مليون طن سنوياً.

وأشار البيان إلى أن القرار يأتي في إطار تفعيل منظومة النقل النهرى والجهود المبذولة لرفع كفاءة البنية الأساسية للطرق الملاحية لنهر النيل وفرعيه والتى تشمل الطريق الملاحي القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح البحيري وترعة النوبارية، وسعياً لاستغلاله الاستغلال الأمثل وزيادة نسبة مشاركته بين وسائل النقل المختلفة لتخفيف الضغط على الطرق البرية.