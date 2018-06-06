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الحكومة: إصدار عملات تذكارية فضية احتفالا بأسر الشهداء في عيد الفطر

05:04 م الأربعاء 06 يونيو 2018
الحكومة: إصدار عملات تذكارية فضية احتفالا بأسر الشهداء في عيد الفطر

السيسي أعلن أداء صلاة العيد مع أسر الشهداء

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماع اليوم الأربعاء، على الترخيص بإصدار عملات تذكارية فضية بمناسبة الاحتفال بتكريم الدولة لأسر وأبناء الشهداء خلال عيد الفطر المبارك 2018.

وأكد بيان مجلس الوزراء، أن القرار يأتي ذلك تماشياً مع سياسة إصدار عملات تذكارية في المناسبات المختلفة والأحداث الوطنية الهامة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن أثناء الندوة التثقيفية 27 للقوات المسلحة، في مارس الماضي، نيته تأدية صلاة العيد المقبل بحضور كل أبناء الشهداء وأسرهم.

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