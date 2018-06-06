بالأسماء.. تعرف على أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، الأربعاء، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، بنسبة 81.03% للابتدائية و72.86% للشهادة الإعدادية.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية، 151834 طالب وطالبة، تخلّف منهم 1257 طالبًا، وحضر منهم 150878 طالب، فيما بلغ عدد الناجحين 122258 طالب.

وبالنسبة للشهادة الإعدادية، فبلغ عدد المتقدمين للامتحان 124959 طالب، تخلّف منهم 1406 طالب، وحضر منهم الامتحان 123553 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 90015 طالب.

وينشر "مصراوي" أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وجاءت قائمة أوائل الجمهورية للشهادة الابتدائية كالتالي:

1- أميرة علاء خليفة محمد (المنيا ) 100%

2- داليا أحمد محمد (المنيا ) 100%

3- منه محمد ماهر (المنيا ) 100%

4- زياد السيد عطية أحمد (البحر الأحمر)99،85%

5- منة الله عادل أحمد (قنا) 99.77%

6- أحمد إبراهيم سيد أحمد (القاهرة )99.69%

7- أحمد عبد الحميد إبراهيم ( المنيا) 99،62%

7- رفيده محمود لطفي أحمد ( المنيا) 99،62%

7- يوسف كاظم عبدالمنعم ( المنيا) 99،62%

وأوائل الجمهورية للشهادة الابتدائية مكفوفين هم:

1- عبدالله حامد السيد إبراهيم (القليوبية )100%

2- معتز مصطفى محمود عبدالسلام (المنوفية)99.2 %

3- حبيبة محمد عبدالفتاح أحمد (القاهرة )94,89%

4- محمد عيد رمضان عبدالمعطي يوسف (كفرالشيخ) 98.89%

فميا جاءت قائمة أوائل الجمهورية للشهادة الإعدادية هم:

1- تهاني طلال محمد علي (المنيا ) 100%

2- ملك سلامة أحمد عبدالواحد (الفيوم) 100%

3- إسراء إبراهيم كامل محمد (الاسكندرية) 99,8%

4- الاء عصام علي محمد (الدقهلية) 99,8%

وأوائل الجمهورية للشهادة الإعدادية كفيف هم:

1- مريم عبدالله يوسف (المنوفية ) 92.3%

2- فارس عبدالغني محمود (القاهرة )90.8 %

3- أية السيد علي (الدقهلية )90,4%

4- مصطفى عماد حسين (الشرقية) 89.4%

5- رزقه محمد عبدالمهيمن سعد (الغربية )88.75%