وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 81.03%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 151834 طالب وطالبة، تخلّف منهم 1257 طالبًا، وحضر منهم الامتحان 150878 طالب، وبلغ عدد الناجحين 122258 طالب.

واعتمد وكيل الأزهر، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.86%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 124959 طالب، تخلّف منهم 1406 طالب، وحضر منهم الامتحان 123553 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 90015 طالب -بحسب بيان للمشيخة.