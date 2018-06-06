الحكومة: الزيادة السكانية تلتهم موراد التنمية ونتعامل معها باستراتيجية وطنية

كتب- محمد غايات:

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع المجلس الأسبوعي، أن الدولة تهتم بقضية الزيادة السكانية، وتتعامل معها من خلال استراتيجية وطنية، تتضمن بذل جهود مكثفة من جانب الجهات المعنية.

وأشار إسماعيل، إلى أهمية استراتيجية الحد من الزيادة السكانية التي تلتهم موارد التنمية، وذلك بما يساهم في حماية مكتسبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة.

جاء ذلك بعدما عرض الدكتور محمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان في اجتماع المجلس، تقريرًا حول الآليات المتبعة لتنفيذ استراتيجية الدولة للحد من الزيادة السكانية، في ضوء أبعاد الوضع السكاني الحالي، وتأثيراته على أهداف التنمية.

وأوضح راضي، أنه يجرى ميكنة مكاتب الصحة لتسجيل جميع المواليد في الحال، وربط هذه المكاتب بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التخطيط، لافتاً إلى أن عدد المواليد عام 2017 بلغ 2 ملايين و560 مولودًا، وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تخفيض الزيادة المضطردة في السكان من خلال استراتيجية الحد من الزيادة السكانية.

وأشار الوزير إلى دور قطاع السكان وتنظيم الأسرة في القضية السكانية، مشيرًا إلى إطلاق الحملة القومية للبدء في تنفيذ الخطة المنضبطة للسكان، تحت شعار "تنمية مصر طفلين وبس" في أغسطس الماضي، والتي بدأت خطواتها في المحافظات ذات معدلات النمو الأعلى، والمؤشرات السكانية غير المنضبطة، والأكثر احتياجا.

وأكد راضي أن الوزارة استحدثت وسائل آمنة جديدة لتنظيم الأسرة، من بينها عدد جديد من الأدوية، التي يتم توفير كميات منها وصرفها وتوزيعها بالمحافظات المختلفة.

وأضاف الوزير، أن هناك خطوات لتحسين الخدمات المقدمة في الوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة، والتي تتضمن متابعة تقديم الخدمة بها، إلى جانب اتخاذ خطوات لتشجيع القطاع الأهلي على فتح منافذ جديدة لتقديم الخدمات فى المناطق المحرومة ورفع كفاءة الجمعيات الأهلية لتنشيط العمل بعيادات تنظيم الأسرة بها.

لفت إلى أنه تم فتح عيادات لتنظيم الأسرة بعدد من المستشفيات الجامعية، كما يجري تنفيذ خطة إعلامية للاستراتيجية القومية للسكان، تتمثل أبرز محاورها في وقف التسرب من التعليم، ومنع الزواج المبكر، وتمكين المرأة، وتنظيم الأسرة، وتحديث الخطاب الديني.