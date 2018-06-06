"الصحة": قوافل طبية مجانية بـ17 محافظة في الأسبوع الأخير من رمضان

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان في الفترة من 6 إلى 14 يونيو الجاري، ب 17 محافظة من محافظات الجمهورية.

تأتي هذه القوافل في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان ، أن المحافظات التى يتم تنفيذ القوافل بها هي المنوفية، والجيزة، والغربية، والاسماعيلية، ودمياط، ومطروح، وبنى سويف، والوادى الجديد، والاسكندرية، والشرقية، والاقصر، وكفر الشيخ، والمنيا، والدقهلية، والقاهرة، وبورسعيد، والمنوفية، حيث تستمر مدة عمل القافلة ليومين بكل محافظة.

وأضاف "مجاهد" أنه جرى إطلاق 7 قوافل طبية مجانية اليوم في مناطق دمنتو مركز المحلة أول محافظة الغربية، والمحسمة القديمة مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، وأبوسعادة الكبرى مركز كفر سعد محافظة دمياط، وسيدى عبد الرحمن مركز العلمين محافظة مطروح، والعلامة محافظة بني سويف، وبغداد مركز باريس محافظة الوادي الجديد، وخورشيد مركز المنتزه محافظة الاسكندرية، لافتة الى انه سيتم اطلاق قافلة طبية أخرى يومي 7 و8 من الشهر الحالي بمنطقة الملاك مركز ابوحماد محافظة الشرقية.

كما سيتم تنفيذ قافلة طبية أخرى بمنطقة الكريمات مركز اطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك في يومي 8 و9 يونية الجاري.

ومن جانبها قالت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إنه سيتم اطلاق قافلتين طبيتين في يومي 9 و10 يونية، في منطقتى ارمن الحيط مركز ارمنت محافظة الاقصر، وام القرى مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، كما سيتم اطلاق قافلة طبية اخرى في منطقة اللواء صبيح مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد.

ولفتت "الصادق" لإطلاق 5 قوافل طبية أخرى في مناطق عمار ادريس بمحافظة المنيا، وميت زنقر مركز طلخا محافظة الدقهلية، ومركز شباب نور المقطم محافظة القاهرة، و الفتح مركز جنوب بورسعيد، و ابو مزهود والزويدة مركز برانى محافظة مطروح، وذلك خلال يومي 11 و12 من الشهر ذاته.

كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى في يومي 12 و13 يونيه في مناطق المنشية الغربية بكفر داود مركز السادات محافظة المنوفية، وابو غالب مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، وعثمان بن عفان والشيخ مرزوق مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، بالإضافة الى اطلاق قافلة أخرى في منطقة البصارطة محافظة دمياط، وذلك في يومي 13 و14 يونية الحالي.

ونوهت المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن الخدمات التي تقدمها القوافل الطبية تتمثمل فى الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة النسا والباطنة والاطفال وأنف واذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان ،بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الاشعة والتحاليل الطبية، بالاضافة الي تحويل الحالات التى تحتاج الى اجراء عمليات الى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحى عن طريق مندوب من المجالس الطبية والتأمين الصحي بهذة القوافل.