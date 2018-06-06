شقيق يوسف والي يكشف عن حالته الصحية

كتب- أحمد مسعد ومحمد نصار:

كشف الدكتور محمد والي، شقيق الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، عن تفاصيل مرضه الأخير.

وقال شقيق وزير الزراعة الأسبق، لمصراوي، الأربعاء، إن شقيقه أصيب بمرض الالتهاب الرخوي، وهو مرض خطير، في كلتا قدميه منذ عامين تقريبا.

وأضاف، محمد والي، أن الدكتور يوسف والي، كان رافضا لفكرة تناول الأدوية أو الجلوس في المستشفيات، ورفض دخول أي مستشفى منذ بداية إصابته بالمرض وحتى صباح اليوم.

وتابع: "الدكتور يوسف غير متزوج وليس لديه أبناء، لكن العائلة كلها حوله، وأنا أسكن في شقة أسفل شقته بنفس العقار، وهو لا يستطيع الخروج من منزله".

وأوضح أن الدكتور يوسف والي ارتفعت درجة حرارته بشكل مفاجئ، ما استدعى ضرورة نقله للمستشفى لإجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة لحالته، خاصة أن الأطباء نصحوه من بداية مرضه بأهمية العناية بنفسه ودخول احدى المستشفيات لكنه رفض.

واستطرد: "عرضنا إدخاله إلى أكبر المستشفيات في مصر، لكنه رفض، وبعد ضغط كبير من العائلة اختار الذهاب لمستشفى الزراعيين بالدقي".

واستنكر شقيقه ما تردد عنه في وسائل الاعلام صباح اليوم بشأن صدور قرار محكمة بضبطه وإحضاره، قائلا: "لا يوجد أي سبب يدعو لهذا الأمر ولا توجد أي أحكام صادرة ضد شقيقي أو قضايا تجري محاكمته فيها".

ونفى ما تردد عن هروب يوسف والي من تنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة بحقه، مؤكدا: "الدكتور يوسف والي قعيد لا يخرج من شقته منذ عامين، كيف يمكن أن يهرب؟"