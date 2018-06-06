"اقتراحات النواب" تؤجل حسم تقسيم الوادي الجديد لـ3 محافظات

كتب- أحمد علي:

أجلت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، قرارها بشأن الاقتراح المقدم برغبة من النائب برديس سيف الدين بتقسم محافظة الوادي الجديد إلى ثلاث محافظات لاسيما وأنها تمثل 44% من مساحة مصر وبها مساحات شاسعة لصالح التنمية والاستثمار، وما تضمنته من مقومات سياحية وأثرية ، لحين موافاة اللجنة بموقف لجنة ترسيم الحدود .

وقال كرار محمدين، ممثل وزارة التنمية المحلية، إنه سيجري عرض الاقتراح على لجنة ترسيم الحدود بين المحافظات المشكلة حالياً، وموافاة اللجنة بموقفها منه.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على اقتراح برغبة مقدم من النائب برديس عمران، باعتبار محافظة الوادي الجديد محافظة حدودية بدلاً من محافظة نائية، والتوجيه بالإسراع من سرعة اعتماد هذا القرار لاسيما وأن اللجنة سبق ووافقت على اقتراح مماثل.