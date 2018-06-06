التعليم: لا شكاوى من امتحان الثانوية العامة بمدارس STEM

كتبت-ياسمين محمد:

أدى طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، اليوم الأربعاء، الامتحان في مادة: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "اللغة الانجليزية".

وبحسب بيان، الأربعاء، قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان 683 طالبًا وطالبة، أمام 9 لجان امتحانية على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع مديري المديريات التعليمية، المتواجدين بغرف العمليات المحلية واطمأن بنفسه على انتظام العمل بلجان سير الامتحان، وجاهزية اللجان لعقد الامتحان.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، ولم تتلق غرفة العمليات المركزية أية شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

وجدير بالذكر أن غدًا الخميس الموافق 7/6/2018 سيقوم طلاب مدارس STEM بأداء الامتحان في مادة التربية الوطنية، بينما يقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية، والعلمية بأداء الامتحان خلال الفترة الأولى في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد (563.360) طالبًا/ طالبة، وأداء الامتحان في مادة التربية الوطنية خلال الفترة الثانية بإجمالي عدد (557.334) طالبًا/ طالبة.