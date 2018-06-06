برلماني: طالبنا بـ2 مليار جنيه لقطاع الشباب والرياضة والحكومة خفضتها للنصف

كتب-أحمد علي:

انتقد النائب حسين عشماوي، عضو لجنة الشباب بمجلس النواب، الميزانية المخصصة لقطاع الشباب والرياضة فى موازنة 2018 -2019 .

وقال عشماوي، فى تصريحات اليوم الأربعاء، إن اللجنة طالبت بأن تكون الاعتمادات المخصصة لقطاع الشباب والرياضة 2 مليار جنيه، إلا أن وزارتي المالية والتخطيط رفضتا مطالبات النواب ولم تسمح إلا بزيادات محدودة عما هو مخصص، وبلغت الاعتمادات مليار جنيه فقط.

وأضاف أن هناك العديد من المشروعات الرياضية التى مازالت معلقة، بسبب عدم وجود اعتماد مالي، وهذا الأمر يشكل عبء على المواطنين، خاصة فى المناطق المحرومة من مراكز الشباب، كما ينعكس على مستقبل الرياضة فى مصر بشكل عام، متابعًا: لابد من الانتهاء من المشاريع المتوقفة أولًا، ومن ثم البدء فى مشاريع جديدة.

ولفت إلى أن الاعتمادات المخصصة لوزارة الشباب والرياضة ضعيفة ولا تحقق الطموحات المطلوبة، ولابد من إعادة النظر فيها، بما يتناسب مع هذه الوزارة، خاصة وأن الوزارة لا تقل أهمية عن التربية والتعليم والصحة والإسكان وغيرها من الوزارات.