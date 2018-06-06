وزير المالية: 900 مليار جنيه مديونية "البترول والكهرباء"

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مجلس الوزراء، ناقش تقريرًا عن موافقة مجلس النواب على موازنة العام المالي 2018-2019، ومشروع الموازنة النهائي بعد إقراره.

وأضاف وزير المالية، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، أن قطاعي البترول والكهرباء عليهما مديونيات تتخطى 900 مليار جنيه، ولا يمكن تصور الاستمرار بهذا الوضع، إضافة للتحديات الجديدة التي تواجهها الحكومة عالميا، ومنها ارتفاع سعر برميل البترول، مؤكدًا أن المناقشات في مجلس النواب تنصب على كيفية التعامل مع المديونيات وتقليل الضغط على الموازنة وعدم الإضرار بالسياسات النقدية.

وأوضح وزير المالية، أن الدولة لديها خطة معلنة منذ وقت سابق للتعامل مع ملف الدعم الذي ترك لفترة طويلة دون اتخاذ قرارت جادة فيه.

وعرض الجارحي، عددًا مِن المؤشرات المتعلقة بالموازنة، موضحًا أن مخصصات الحماية الاجتماعية تبلغ 67 مليار جنيه، تشمل 28 مليار جنيه زيادة المعاشات و30 مليارًا زيادة الأجور والعلاوات، و9 مليارات للخصم الضريبي، وأن الحكومة تستهدف الدرجات الأقل دخلاً، كما جرى زيادة حد الإعفاء وزيادة الخصم الضريبي.

وأضاف الجارحي، أن هناك توصيات لزيادة مخصصات التعليم والتعليم العالي والصحة بقيمة 7 مليارات جنيه، ووضعت التوصيات لاستيعابها من خلال الإيرادات الإضافية، وجرى الاتفاق على أنه في حال عدم الاستيعاب سيجري فتح اعتماد جديد لها فيً الموازنة أو وضعها على الباب الرابع.

وشدد الجارحي، على أنه رغم التحديات التي تواجهها الموازنة فإن الحكومة مصرة على خفض معدل العجز عن نسبة 8.4.

ولفت وزير المالية إلى الموافقة على قانون الرسوم والذي لم يستهدف الفئات الأقل دخلاً، مثل ما يتعلق بترخيص السيارات وإجراءات الإقامة وتجديد جوازات السفر، كما أن ضريبة الـ10%، للمحمول تشمل المشتركين بنظام الفاتورة وليس من يدفعون بالكارت.