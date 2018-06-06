"شكاوى النواب" تناقش 13 اقتراحًا برغبة من أعضاء المجلس

كتب- أحمد علي:

بدأ اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي؛ لمناقشة 13 مقترحًا برغبة مقدمة من النواب، بحضور ممثلى الحكومة والمحافظات.

ويتناول الاجتماع مناقشة اقتراح برغبة، بشأن عمل جراجات فى جميع الميادين غير المستغلة بجمهورية مصر العربية وبصفة خاصة فى محافظة المنيا، واقتراح برغبة بشأن إنشاء وحدة بيطرية بالبوحة التابعة لقرية الطوايل الغربية مركز ساقلتة- محافظة سوهاج.

هذا بالإضافة إلى: اقتراح برغبة بشأن إقامة مدينة صناعية وتجارية لخدمة مركز ومدينة سيدى سالم محافظة كفر الشيخ، اقتراح بشأن عمل إدارة زراعية بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، اقتراح بشأن دعم محافظة القليوبية وقرى مركز بنها بالمعدات والآلات والسيارات للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة، واقتراح بشأن رصف شارع الفريق محمد على فهمى بنزلة البطران بالهرم محافظة الجيزة بطول 4 كيلو متر تقريباً.

وتناقش اللجنة كذلك اقتراحين برغبة، الأول: بشأن إضافة عام دراسى آخر (الجامعات – المعاهد - الدبلومات) على أن يكون هذا العام للتأهيل لسوق العمل طبقًا لفرص العمل المتوافرة، والثاني: بشأن إنتاج الدولة بانتاج مجففات للذرة (تصنيع محلي) بالتعاون مع وزارة الزراعة؛ لتعظيم الاستفادة من المنتج الحالي وسد فجوة تصنيع الأعلاف.

ويتناول الاجتماع مناقشة اقتراحين برغبة بشأن إنشاء منفذ لبيع المواد الغذائية للقوات المسلحة متعدد الطوابق على جزء من أرض الشونة – مدينة نجع حمادى – محافظة قنا، وبشأن إنشاء مصنع للورق خلف مصنع السكر بمدينة نجع حمادي، محافظة قنا، واقتراحين برغبة بشأن اعتبار محافظة الوادى الجديد محافظة حدودية وليست نائية، وبشأن تقسم محافظة الوادى الجديد إلى ثلاث محافظات، واقتراح برغبة بشأن اتخاذ اللازم لمنح أصحاب الإعاقة والمطلقات والأرامل رخصة إقامة أكشاك فى إطار الوحدات المحلية الموجودة بدائرة محافظة دمياط.