"تنشيط السياحة" تبدي تخوفها من تأثير كأس العالم على الحركة الوافدة

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعرب المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، عن تخوفه من تأثر حركة السياحة العربية الوافدة خلال إقامة مباريات بطولة كأس العالم المقرر انطلاقها منتصف الشهر الجاري بموسكو، وتنطلق أولى المباريات بين منتخبي روسيا والسعودية.

وقال يوسف لمصرواي، اليوم الأربعاء، إن السعودية تحتل المرتبة الأولى في زيارة لمصر، ومن المتوقع أن تحصل موسكو على النصيب الأكبر من السعوديين خلال مباريات كأس العالم المرتقبة، ما سيؤثر على الحركة الوافدة من السوق السعودي، بسبب سفر كثير من السعوديين لمؤازرة منتخبهم في موسكو أو الجلوس مع الأسرة في منازلهم لمشاهدة تلك المباريات.

ونوه إلى أن الحملة الترويجية لمصر والتي أطلقتها الهيئة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر رمضان الجاري، مكثفة بشكل كبير لجلب عدد أكبر من الأخوة العرب خلال الشهر الكريم مع التحضير لإجازة عيد الفطر، موضحا أن المستهدف من الحملة الترويجية خلال الفترة المقبلة كبير، ونتمنى أن تحقق أعلى عائد وتكون مثل الربع الأول من العام الجاري بأكثر من 30% وأن تستمر تلك المستويات وتزيد لتحقيق مستوى أكبر بنهاية العام.

وتركز الحملة الترويجية بشكل خاص على عرض الفيلم القصير "هي دي مصر" بكثافة على أربع قنوات تليفزيونية عبر منطقة الخليج في أوقات الذروة الاعلانية قبل وأثناء وبعد البرامج والمسلسلات الرمضانية ذات المشاهدة العالي على قنوات إم بي سي 1 وروتانا خليجية وسما دبي وتليفزيون دبي، ووضع لوحات إعلانية خارجية ضخمة في الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى حملة إلكترونية تستهدف الجمهور عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف المحمول في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين والأردن.

وأضاف يوسف، أن الهدف من إطلاق الحملة الترويجية في السوق العربي، خلال شهر رمضان يرجع إلى نسب المشاهدة المرتفعة عبر القنوات التليفزيونية التي لها تأثير إيجابي كبير وفوري يمتد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، بهدف حجز إجازتها حتى تستطيع مصر العمل بشكل طيب خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

يذكر أن الهيئة العامة لتنشيط السياحة، أطلقت حملتها الترويجية لمصر في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك خلال شهر رمضان الجاري، وأكدت وزيرة السياحة، على أهمية السوق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يمثل أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، والسياحة العربية تمثل 30% من السياحة الوافدة.