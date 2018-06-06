تفاصيل مناقشات محلية النواب لأزمة القمامة بالقاهرة

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، فى اجتماعها اليوم الأربعاء، مشكلات الهيئة العامة لنظافة القاهرة.

وقال محسن حجازي، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إن العدد الفعلي الذي يؤدي أعمال النظافة 3100 عامل من بين 12813 موظفًا.

وطالب حجازي في تقرير قدمه للجنة، بتوفير 125 سيارة ومعدة متنوعة بتكلفة حوالي 220 مليون جنيه، وعشرة آلاف عامل بتكلفة حوالي 440 مليون جنيه/سنة، و260 مهندس وفني بقطاع الشؤون الفنية، و150 مهندس وفني بقطاع الإنارة، و200 مهندس وفني بقطاع التجميل، و50 مهندس وفني بقطاع الورش الإنتاجية والمشروعات.

وشملت احتياجات الهيئة، المعروضة أمام البرلمان: توفير900 سائق بقطاع الشؤون الفنية.

ولفت رئيس الهيئة إلى أنه سبقت الموافقة على تدبير 300 سائق "تعيين مؤقت"، تم تعيين عدد 146 فقط لعدم وجود موارد مالية كافية وجار تعيين باقي العدد بعد موافقة وزارة التخطيط.

وفيما يخص الاحتياجات المالية المطلوبة للعام المالي 2018/2019 لقطاع النظافة، فشملت: "جمع سكني (متعهدين) 240 مليون جنيه، تأجير عمالة 440 مليون جنيه، رفع تراكمات 150 مليون جنيه".

ولفت التقرير إلى أن إيرادات صندوق النظافة سنويًا، أكد أنها تبلغ حوالي 225 مليون جنيه، منها مبلغ حوالي 160 جنيه رسوم نظافة على فاتورة الكهرباء، في حين يبلغ إجمالي ما يتم صرفه لشركات النظافة الأجنبية والمحلية سنويا حوالي 750 مليون جنيه.

وأوضح أن الهيئة التي أُنشأت عام 1983 تمتلك 1153 سيارة متنوعة صالح منها عدد 939 وعاطل (تحت الإصلاح) عدد 214 سيارة، وعدد 148 معدة متنوعة صالح منها عدد 120 معدة وعاطل (تحت الإصلاح) عدد 28 معدة.

وقال حجازي: "أخيرًا جرى إضافة عدد 394 سيارة ومعدة جديدة بمبلغ 300 مليون جنيه، حسب موافقة وزارة التخطيط، ولم يتم تدبير المبلغ من وزارة المالية حتى تاريخه".

من جانبه، طالب رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أحمد السجيني، بضرورة العمل على إعادة هيكلة موظفي الهيئة البالغ عددهم 12 ألف موظف.