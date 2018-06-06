وزير الصحة يكشف خطة تطوير التأمين الصحي في القاهرة

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إنه سيجري تطوير مستشفيات التأمين الصحي في محافظة القاهرة، وفقًا للنظام الذي يجري الاستعداد لتطبيقه في محافظة بورسعيد والتي تعد أول محافظة يُطبق فيها قانون التأمين الصحي الشامل.

وأضاف وزير الصحة في تصريحات للصحفيين، الأربعاء، أن منظومة التأمين الصحي الجديدة ستعمل على 6 مراحل على مدار 15 سنة، تبدأ في إقليم القناة، وتنتهي بمحافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن رؤية تطوير التأمين الصحي القديم تبدأ من محافظة القاهرة.

وتابع: "التطوير في القاهرة يسير بالتوازي مع المنظومة الجديدة، وسيتم تطوير هذه المستشفيات وفقًا للنظم الجديدة، بحيث يجري ميكنة المستشفيات، وإعداد ملف طبي إليكتروني لكل مريض بجانب الرقم الطبي الموحد".

وتشمل المستشفيات التي سيجري تطويرها: مستشفى مدينة نصر، مستشفى المقطم، مستشفى صيدناوي، مستشفى شبرا، مستشفى النصر بحلوان، مستشفى التأمين الصحي بمصر الجديدة، بجانب مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالجيزة.

ولفت وزير الصحة إلى تطوير العيادات الخاصة بالتأمين الصحي أيضًا بجانب هذه المستشفيات، وبدأ التطوير بافتتاح أول مركز متخصص لأورام النساء بمستشفى أورام مدينة نصر، مضيفًا: "غيرنا رؤية المستشفى بدلًا من كونها مستشفى أورام فقط، جعلنا التركيز على أورام النساء، وفي النهاية نتعامل مع جميع الأورام".

ويجري تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد في محافظة بورسعيد أغسطس المقبل، ضمن المرحلة التي تضم محافظات: جنوب سيناء، شمال سيناء، الإسماعيلية، السويس.

وأوضح الوزير، رفع أسعار بعض خدمات التأمين الصحي التي تدفعها الوزارة للجهات التي تتعاقد معها، لكي تقبل هذه المستشفيات المرضى، وعلى سبيل المثال رفع تسعيرة علاج "المياه البيضاء" من 1500 جنيه إلى 2500 جنيه، وهذا يمثل عبئ على ميزانية وزارة الصحة، والمريض لا يتحمل أي زيادة.​