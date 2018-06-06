"المعاهد الأزهرية": إعلان نتيجة الابتدائية والإعدادية خلال أيام

كتب – محمود مصطفى:

قال قطاع المعاهد الأزهرية، إن إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، خلال الأيام المقبلة.

وأوضح قطاع المعاهد، في بيان له الأربعاء، أن عملية الرصد والمراجعة النهائية لجميع النتائج، تُجرى الآن؛ تمهيدا لرفعها للمشيخة، لاعتمادها من قبل الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر.

وبدأت أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر، في 25 مايو الماضي.