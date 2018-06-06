 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

استقالة الحكومة أسعار البنزين الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

"المعاهد الأزهرية": إعلان نتيجة الابتدائية والإعدادية خلال أيام

01:41 م الأربعاء 06 يونيو 2018
"المعاهد الأزهرية": إعلان نتيجة الابتدائية والإعدادية خلال أيام

قطاع المعاهد الأزهرية

كتب – محمود مصطفى:

قال قطاع المعاهد الأزهرية، إن إعلان نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، خلال الأيام المقبلة.

وأوضح قطاع المعاهد، في بيان له الأربعاء، أن عملية الرصد والمراجعة النهائية لجميع النتائج، تُجرى الآن؛ تمهيدا لرفعها للمشيخة، لاعتمادها من قبل الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر.

وبدأت أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر، في 25 مايو الماضي.

قطاع المعاهد الأزهرية الشهادة الابتدائية الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية

الخبر التالى:

"خارجية النواب": سنتخذ إجراءات للقصاص للطالبة مريم
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان