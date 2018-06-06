مندوب مصر بالأمم المتحدة: نرغب في تعزيز دور المرأة وتمكينها

كتبت-مروة شوقي:

ناقش اجتماع وزراء عمل مجموعة عدم الانحياز، والسفراء والمندوبين الدائمين، على هامش الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي بقصر الأمم بجنيف، عددا من القضايا المهمة ذات درجة الخطورة العالية، منها تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية بشأن اتجاهات التوظيف حول العالم في العام الحالي، فضلا عن تقرير "مبادرة المرأة: الدفع نحو المساواة"، وأوضاع العمال في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، في بيان وفد مصر أمام الاجتماع، الدور المهم للمجموعة على الساحة الدولية، لتحقيق مستقبل أفضل للشعوب في عالم عمل متقلب.

وأضاف: "التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية بشأن اتجاهات التوظيف حول العالم في عام 2018 يوضح تجاوز أعداد غير العاملين إلى أكثر من 200 مليون نسمة، فضلا عن تحديات أخري تواجهها دولنا، منها خلق وظائف جديدة، في سبيل تحقيق الهدف الثامن من أجندة التنمية المستدامة 2030 الخاص بتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة".

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، طالب يوسف، باتخاذ تدابير غير تقليدية لمواجهة البطالة، وتردي الأوضاع الاقتصادية، علاوة على مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال من خلال وضع قوائم بمجالات العمل التي تنتهك حقوق الأطفال والعمل على إصدار تشريعات تحظر عمالة الأطفال في تلك المجالات.

وأكد أن مصر تعمل على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مجال العمل، وعلى دور منظمة العمل الدولية في هذا الإطار، مشيراً إلى أنها حرصت على تضمينه في نصوص دستورها الجديد لعام 2014، كما تم إطلاق 2017، في مصر عاما للمرأة، بما يؤكد رغبة حقيقية في تعزيز دور المرأة وتمكينها على كافة المستويات.

وحول تقرير بعثة منظمة العمل الدولية بشأن أوضاع العمال في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، تابع: "وفد بلادي يرى ضرورة العمل على اتخاذ خطوات جدية في إطار المنظمة وبالتعاون مع الشركات الدوليين لتعزيز إدارة مؤسسات العمل وبناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة".

وأشاد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بمذكرة التفاهم بين المنظمة والجانب الفلسطيني في إبريل 2018، لتنفيذ برنامج العمل اللائق حتى 2020، والنهوض بالعمالة الفلسطينية من خلال إنعاش الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، وتطوير مجالات التعليم والتدريب المهني والتقني ومساندة خطط دولة فلسطين للتنمية والإصلاح.