سكرتير "الوفد": حكومة شريف إسماعيل عملت في ظروف صعبة

كتبت- مروة شوقي:

وجه الدكتور هاني سري الدين، سكرتير عام حزب الوفد، الشكر لحكومة المهندس شريف إسماعيل المستقيلة، على جهودها خلال الفترة الماضية.

وأوضح سري الدين، في بيان، اليوم الأربعاء، أن حكومة إسماعيل عملت في ظل ظروف صعبة، وواجهت تحديات كبيرة.

وقال سكرتير عام الوفد إنه يتعين على الحكومة الجديدة التركيز على منظومة الإصلاح الاجتماعي، والعمل على التخفيف عن الطبقات الأكثر فقرا وحمايتها اجتماعيا بالتزامن مع استكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف: "من الضروري تقليص عدد الوزارات القائمة ودمج بعضها معا بما يركز الأداء، ونحن في حاجة ماسة لاستعادة منصب نائب رئيس الوزراء لربط الوزارات بمهام محددة".