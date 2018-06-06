3 مرشحين لرئاسة الحكومة.. وقانوني: لا يوجد ما يمنع إعادة تكليف إسماعيل

كتب- محمد عمارة:

تتصدر 3 أسماء بورصة الترشيحات لخلافة المهندس شريف إسماعيل، رئيس حكومة تسيير الأعمال، بحسب مصادر حكومية، وهم: اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتقدَّم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باستقالته من منصبه، أمس الثلاثاء، بعد أيام قليلة من أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستوريm لفترة رئاسية جديدة.

واستقبل الرئيس السيسي المهندس شريف إسماعيل، وكلفه بتسيير أعمال الحكومة والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.

وبحسب المصادر الحكومية لمصراوي، فإن ترشيح عامر جاء بعد نجاحه في تخطي أصعب مراحل الإصلاح الاقتصادي، وتحرير سعر صرف الجنيه، قبل نحو عام ونصف العام.

كما يأتي اسم الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، للثقة التي يتمتع بها من الرئيس السيسي، ونجاح الهيئة في ضبط الكثير من قضايا الفساد، خلال السنوات الماضية.

ويترأس اللواء عرفان لجنة المشروعات القومية بتكليف من الرئيس السيسي، وذلك لمراجعة ومتابعة تنفيذ المشروعات وجودتها والرقابة عليها بعد تشغيلها.

كما يبرز في بورصة الترشيحات اسم الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، لخلافة المهندس شريف إسماعيل- حال رغبته في عدم البقاء- بعد أن احتفظ بحقيبة الإسكان منذ مارس 2014، في حكومة المهندس إبراهيم محلب، ونجاحه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات إضافة إلى البدء في بناء 13 مدينة جديدة.

وبحسب الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، لمصراوي، فإنه لا يوجد ما يمنع من إعادة تكليف المهندس شريف إسماعيل برئاسة الحكومة الجديدة، وتقدّمه باستقالة الحكومة إجراء روتيني.​