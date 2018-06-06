مميش يهدي أبوالعينين درع قناة السويس: شيد قلاعًا صناعية

القاهرة- مصراوي:

أشاد رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الأقتصادية لقناة السويس، وجهوده الحثيثة لتطوير المنطقة؛ لتصبح أهم مركزًا صناعيًا وخدميًا ولوجيستي في الشرق الأوسط.

وأعرب أبوالعينين، عن فخره بأداء الفريق مميش ورؤيته الطموحة لوضع مصر على التنافسية العالمية في اللوجستيات والنقل البحري، فضلا عن إعداد جيل من الشباب للتعامل مع المستثمرين بهدف إزالة أي عقبات.

وقال أبوالعينين موجها كلامه للفريق مميش: "أثق في قدرتك، وأقول من شارك في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشق معجزة القناة الجديدة قادر بإذن الله أن يحقق أحلام مصر الصناعية، نحن فخورون بهذا الفكر المستنير، ونتمنى أن يعم في كل أنحاء الوطن، كما نطالب بالتنسيق بين الوزارات المختلفة لتحقيق حلم بناء مصر الصناعية الحديثة".

وأهدى الفريق مهاب مميش، رجل الأعمال محمد أبوالعينين، درع قناة السويس تقديرا لدوره البارز في الاستثمار على أرض الوطن والقلاع الصناعية التي شيدها، والتي تساهم في نهضة مصر اقتصاديا.

وأوضح أبوالعينين، أن الفريق مهاب مميش رجل وطني من الطراز الأول يبذل جهودًا مضنية لتذليل العقبات أمام المستثمرين، ومنذ توليه المسئولية وشهدت قناة السويس والمنطقة الأقتصادية نهضة كبيرة، لتتحول قريبًا إلى أهم منطقة صناعية ولوجيستية فى العالم .

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، قال أبوالعينين، إن رجال هيئة قناة السويس على قدر كبير من المسئولية والإدارة الحقيقية والمتخصصة، فهم يدركون عملهم جيدا ويعملون لنهضة مصر، وأشار إلى أنه خلال اجتماعه بأعضاء الهيئة لمس حرصهم الدؤوب على دفع عجلة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس واعدة حيث تتميز بقربها من العاصمة الإدارية والمؤاني المحورية المختلفة مثل بورسعيد والسخنة والأدبية.

وأضاف أبو العينين أن المنطقة الأقتصادية لقناة السويس ستكون بوابة العالم للاستثمار والتجارة لما بها من خطط لمشروعات ضخمة، ومدن صناعية متكاملة، الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير من كبرى الشركات العالمية للاستثمار بالمنطقة، منها إنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد على مساحة 5 كيلو متر مربع باستثمارات 7 مليارات دولار، وكذلك توقيع اتفاقية بين المنطقة الاقتصادية للقناة وموانئ دبي العالمية، و5 اتفاقيات مع كبرى الشركات الألمانية لإنشاء 5 مصانع، والاستثمارات الصينية بالمنطقة.

وأوضح أن الفريق مميش درس كل المشكلات الموجودة ويعملون على حلها وأن هناك اجتماعات دورية للتعاون المثمر بين شركاء التنمية لتذليل العقبات، لتتحول المنطقة الأقتصادية ذات الموقع الحيوي إلى مركز للتسويق العالمي .