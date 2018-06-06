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المنهج مكتوب على الحائط.. "عباس" يستبعد شيخ المعهد الأزهري بشبرا

11:30 ص الأربعاء 06 يونيو 2018
المنهج مكتوب على الحائط.. "عباس" يستبعد شيخ المعهد الأزهري بشبرا

أرشيفية

كتب – محمود مصطفى:

تفقد الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، صباح الأربعاء، لجان امتحان النحو لطلاب الأدبي بالشهادة الثانوية، لمعهد فؤاد محيي الدين للبنين بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.

ولاحظ رئيس قطاع المعاهد، خلال جولته بالمعهد، وجود كتابات على الحوائط لبعض الأجزاء من منهج الشهادة الثانوية، وقرر على الفور استبعاد شيخ المعهد والوكلاء؛ بسبب سوء حالة المعهد.

وحرص صالح عباس على التحاور مع الطلاب حول امتحان النحو، وتأكد منهم أن الأسئلة ليست بها جزئيات غامضة أو من خارج المنهج.

قطاع المعاهد الأزهرية صالح عباس طلاب الأدبي الشهادة الثانوية شبرا الخيمة

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