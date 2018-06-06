"الإسكان" تطرح مناقصة لتنفيذ مشروعات صرف صحي

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، طرح مناقصة بنظام المظروفين (فني ومالي)، لتنفيذ المشروعات التالية: مشروع تنفيذ أعمال شبكات ومحطات رفع، وخطوط طرد، لمشروع الصرف الصحي، لتجمع قروى أبوكبير لقرية طوخ القراموص وعزبة التعريضة، ومشروع تنفيذ أعمال شبكات ومحطات رفع، وخطوط طرد، لمشروع الصرف الصحي، لتجمع قروى أبوكبير لقريتى كفر السواقي والدهتمون وعزبة كفر مهير وتوابعهما.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، سيجري طرح مشروع تنفيذ أعمال شبكات ومحطات رفع، وخطوط طرد، لمشروع الصرف الصحى، لتجمع قروى أبوكبير لقريتى المانسترلى والقراموص وعزبة كفر النجار، ومشروع تنفيذ أعمال شبكات ومحطات رفع، وخطوط طرد، لمشروع الصرف الصحي، لتجمع قروى سنيطة الرفاعيين رقم 10 – مركز فاقوس – لقرية النحاسين وقرية النجيحى وتوابعها وقرية عرب درويش وتوابعها، ومشروع تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحى، ومحطات الرفع، وخطوط الطرد، لتجمع قروى ديرب نجم رقم 40 قرى أبوعيد وصهبرة – منشأة صفوت – تل القاضي وتوابعهما.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (P for R)، والممول من البنك الدولي بقرض قيمته 550 مليون دولار في مرحلته الأولى، لتوسعة وتحسين خدمات الصرف الصحي في 155 قرية وتوابعها، بمحافظات الدقهلية، والبحيرة، والشرقية، ومد خدمات الصرف الصحي المتكاملة إلى 167 ألف وصلة منزلية لخدمة 833 ألف نسمة.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني لوزير الإسكان، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات: سيتم ترسية العطاء على مقدم العطاء الذي يلبي شروط التأهيل الفني طبقًا للمعايير المُدرجة بوثائق المناقصة، والذي يقدم العطاء الأقل سعرًا، ويلتزم المقاول بمراعاة الشروط البيئية والاجتماعية، وشروط السلامة المهنية المنصوص عليها في وثائق المناقصة، كما يلتزم المقاول الذي سيتم الترسية عليه بتقديم تأمين نهائي قدره 5% من قيمة العقد عند الترسية، ويلتزم مقدمو العطاءات بملء جميع نماذج إثبات المؤهلات المرفقة ضمن وثائق المناقصة.

وأوضح إسماعيل، أنه جرى إتاحة وثائق المناقصة للاطلاع والحصول عليها، من الإدارة العامة للعقود والمشتريات بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بالزقازيق، وعقد جلسة استفسارات ما قبل تقديم العروض بمقر الشركة، مشيرًا إلى أنه يجب على مقدمي العروض تسليمها قبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات، في الساعة 12 ظهر اليوم المحدد للتسليم والخاص بكل مشروع، بمكتب الإدارة العامة للعقود والمشتريات بمقر الشركة، على العنوان التالي (شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية – 29 شارع سعد زغلول – الزقازيق – محافظة الشرقية – خلف مديرية الإسكان والمرافق).​