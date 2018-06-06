"الأرصاد": موجة حارة جديدة والرطوبة تصل 85%

كتب- عمر مصطفى:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع من صباح الغد لتصل العظمى في القاهرة إلى 41 درجة، بجانب زيادة ملحوظة في نسب الرطوبة بشمال البلاد لتصل إلى 85 %، ما يزيد من الشعور بحرارة الجو.

وأضاف عبدالعال، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن فصل الصيف الحالي سيكون أكثر حرارة عن الصيف الماضي، مؤكدًا أن الموجه الحارة التي ستشهدها البلاد مستمرة حتى نهاية رمضان.

ووجه رئيس هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا للمواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء قبعات واقية، ونصح بشرب كميات كبيرة من السوائل.

ولفت عبدالعال، إلى أن الهيئة ستصدر بيانًا خاصًا عن طقس عيد الفطر، يشمل نصائح للمواطنين؛ تزامنًا مع الخروج للمنتزهات والتعرض لأشعة الشمس.