وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يوقعان بروتوكولاً لتنفيذ مشروعات قومية وتنموية للدولة

كتب - عمر مصطفى:

وقع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بروتوكول تعاون بين الوزارتين بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، بهدف استغلال فائض الطاقات الإنتاجية المتاحة بشركات الإنتاج الحربي، للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، والتي تتبنى تنفيذها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وقال العصار، في بيان له اليوم، إن البروتوكول يهدف إلى المشاركة في مشروعات البنية التحتية والإنشائية بالدولة وتلبية المتطلبات اللازمة لتنفيذها من محطات تنقية وتحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتوريد المصاعد والسلالم الكهربائية والنجيل الصناعي للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقاٌ لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في التصنيع، وكذلك توريد وتركيب وصيانة وحدات توليد الكهرباء "الديزل" بقدراتها المختلفة ووحدات لحام الديزل وضواغط الهواء وطلمبات المياه ،إلى جانب توفير مقطورات الإنارة البرجية وأعمدة الإنارة واللوحات الكهربية، والمشاركة فى تلبية إحتياجات المدن الجديدة من تأثيث الوحدات السكنية الإقتصادية للشباب وتوفير الأجهزة المنزلية والدهانات بأنواعها المختلفة وتوريد وتركيب ألواح الطاقة الشمسية.

ومن جانبه، أعرب مدبولى عن سعادته بمستوى التعاون والتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي لما تتمتع به من سرعة ودقة في تنفيذ المشروعات التي تقوم شركات ووحدات الإنتاج الحربي بتنفيذها بأعلى جودة مطلوبه طبقًا للمقاييس العالمية، مؤكدًا ثقته فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وكوادر بشرية يمكن الاعتماد عليها للمساهمة فى تنفيذ المشروعات المختلفة بما يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وترشيد الإستيراد لتوفير العملة الصعبة وبما يعزز الاقتصاد الوطني.​