بالدوريات والضبطية القضائية.. "الأوقاف" تمنع استغلال 5000 ساحة للعيد سياسيًا

كتب ـ محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف حالة الاستعداد القصوى بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، الذي أعدت له 5 آلاف و434 ساحة لأداء صلاته على مستوى الجمهورية.

وعقد الوزير الدكتور محمد مختار جمعة اجتماعًا مع مديري المديريات، الثلاثاء الماضي، لوضع الاستعدادات النهائية الخاصة بصلاة العيد في الساحات التي حددتها كل مديرية.

وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في تصريحات لمصراوي، إنه تم تخصيص إمام أساسيًا وآخر احتياطيًا لكل ساحة، لقطع الطريق على الجماعات الإرهابية، وقطع محاولاتها للدفع بخطباء لصلاة العيد، على حد قوله.

وأشار رئيس القطاع الديني إلى دوريات متنقلة من قبل المفتشين لمتابعة ساحات صلاة العيد، والتأكد من عدم وجود أي خروج على تعليمات الوزارة، أو توزيع أي منشورات على المصلين.

وشدد طايع على أن مفتشي الوزارة من حاملي الضبطية القضائية سيكون لهم دور كبير في متابعة ساحات العيد، وضبط الآداء بها، لافتًا إلى أنهم يحق لهم تحرير المحاضر لأي شخص مخالف وعلى الفور.

وشدد رئيس القطاع الديني بالأوقاف على التصدي بكل قوة لأي من أشكال استغلال ساحات عيد الفطر المبارك سياسيًا من قبل أي جماعات، مشيرًا إلى أنه سيتم منع تعليق أي لافتات على الساحات بخلاف التنهئة بقدوم العيد، شريطة أن تكون مجردة من توقيعات أي جماعة معينة.

ولفت رئيس القطاع الديني إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسته في ديوان عام الوزارة، وربطها بغرف العمليات بالمديريات الإقليمية لمتابعة صلاة العيد أولاً بأول.

وفي الوقت نفسه، قال مصدر مطلع بوزارة الأوقاف إن الدكتور محمد مختار جمعة أصدر تعليماته لمديري المديريات بتحرير محاضر على الفور لأي شخص يمنع الإمام من أداء خطبة العيد، أو يحاول التصدي لها.

وأضاف المصدر، في تصريح لمصراوي الثلاثاء، أن وزير الأوقاف طالب مديري المديريات بالمرور على ساحات العيد ومتابعتها عن قرب، وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة، أولا بأول.

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الأوقاف أن صلاة العيد شعيرة تعبدية تحرص على إقامتها في المساجد الجامعة والساحات المعتمدة من قبلها، ولا يجوز إقامتها في الزوايا أو المصليات أو الشوارع أو الطرقات.

وأوضحت الأوقاف، في بيان لها، أن محاولة إقامة أي ساحات بالمخالفة لتعليماتها، هو افتئات على حق الجهة المنوط بها شرعًا وقانونًا الإشراف على المساجد وإقامة الجمع والجماعات بما فيها صلاة العيدين وأي صلاة جامعة.

وشددت وزارة الأوقاف على جميع مديري المديريات والإدارات واالمفتشين بعدم السماح بإقامة صلاة العيد في غير الأماكن التي حددتها كل مديرية وسلمتها لديوان عام الوزارة، واتخاذ إجراءات حاسمة بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لبعض القيادات والمفتشين تجاه أي مخالف أو متجاوز.

وأكدت الوزارة أن أي إنسان مخلص عاقل سيؤدي الشعيرة في المكان الذي تحدده الجهة المختصة، أما من يسعون إلى محاولة فرض أمر واقع من خلال استعراض قواهم التنظيمية فهم أناس متاجرون بالدين، حيث يضعون مصالحهم التنظيمية فوق أي مصلحة شرعية أو وطنية، وكأنهم لم يتعلموا من التاريخ لا القريب ولا البعيد، وكأنهم لم يدركوا أن الشعب العظيم الذي آمن بالدولة لم يعد يقبل الفوضى أو الخروج على القانون، وهو ما لم تسمح به لأحد.​