وزيرة الثقافة تشهد اليوم عرض "شباب في عين الرسول"

القاهرة - مصراوي:

تشهد وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، اليوم الأربعاء، عرض "شباب في عين الرسول"، في عودة قوية لعروض الإنشاد الديني التي غابت سنوات.

العرض بطولة الدكتور أحمد الكحلاوي، ويشاركه في العمل نخبة من أبرز الفنانين بينهم النجم أحمد ماهر والفنانة القديرة مديحة حمدي، والنجم الشاب أحمد عزمي، والنجمة الشابة إيمان إمام، والفنان القدير أحمد ماهر والفنان القدير أحمد عبدالوراث.

كما يشارك في العرض نجوم فرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية على رأسهم الفنانة سحر عبد الله والفنانة القديرة سناء يسري والفنان سيد عبد الرحمن والفنانة لبني الشيخ وأحمد الشريف والفنانة ندي عصام، إلى جانب مجموعة متميزة من الوجوه الجديدة الذين يستعدون لتقديم عرض غنائي استعراضي.

ومن جانبه، يحرص الدكتور عادل عبده رئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية على متابعة بروفات العروض التي تستعد للموسم الصيفي وعيد الفطر المبارك وتذليل كافة العقبات التي قد تقف أمام خروجها بالشكل اللائق واستعادة رونقها وحيويتها.

يذكر أن هذه الزيارة تعد الثالثة للدكتورة إيناس عبد الدايم للقطاع منذ تكليفها المخرج عادل عبده برئاسة القطاع حيث تابعت في الزيارة الأولي افتتاح سيرك ومسرح مايو بعد إغلاق استمر لأكثر من 20 عامًا، وفي الزيارة الثانية تابعت فرقة رضا بعد تفعيل دور الأوركسترا الحية التي تم تغييب دورها وضم عناصر جديدة بعد أن تقلصت أعدادها وذلك كنموذج لاستعادة لياقة بقية فرق ومواقع قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية التي تستعد لفتح منارة مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية وتطوير مسرح وسيرك جمصة.​