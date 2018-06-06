4 ملفات على طاولة اجتماع حكومة تسيير الأعمال.. اليوم

كتب - محمد غايات:

يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس حكومة تسيير الأعمال، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء وذلك بمقر المجلس.

ومن المقرر أن تناقش الحكومة عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، منها تقرير عن معارض "أهلا رمضان" ومدى توفير السلع والخدمات بالأسعار المناسبة، كما يناقش المجلس الاستعداد لعيد الفطر المبارك.

كما يناقش اجتماع المجلس، متابعة وزارة التربية والتعليم لسير امتحانات الثانوية العامة.

وتناقش الحكومة قرار سد احتياجات البلاد من الأرز بعد اتخاذ قرار باستراد الأرز بعد تقليل المساحات المزروعة.