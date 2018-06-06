15 صورة من داخل طائرة المنتخب أثناء السفر إلى بلجيكا

كتب - محمد عبيد:

غادر المنتخب الوطني أمس الثلاثاء، مدينة بيرجمو الإيطالية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل؛ استعدادا لمواجهة نظيره البلجيكي مساء اليوم الأربعاء، في آخر تجاربه الودية قبل السفر إلى روسيا للمشاركة في بطولة كأس العالم.

وحرص طاقم الطائرة الخاصة بالمنتخب الوطني على التقاط الصور التذكارية مع لاعبي المنتخب والجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر.

خاض منتخب مصر مباراتين وديتين خلال معسكره الحالي، تعادل في الأولى أمام الكويت بهدف لكل منهما يوم 25 مايو الماضي، فيما تعادل في المباراة الثانية سلبيا أمام نظيره الكولومبي التي أقيمت الجمعة الماضي بمدينة بيرجمو الإيطالية.