تعيين أحمد حسانين رئيسًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية

كتبت - عايدة رضوان:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتعيين اللواء أحمد حسانين، رئيسًا للشركة للقابضة للصناعات الغذائية خلفًا للواء علاء الدين فهمي رئيس الشركة السابق، المحبوس على ذمة التحقيقات في قضية الرشوة.

وقالت وزارة التموين في بيان اليوم، إن "اللواء أحمد حسانين، من ذوي الخبرة ولديه خبرة كبيرة في إدارة الشركات، حيث تولى رئاسة الشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين منذ عدة سنوات، ثم شغل منصب نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويشهد له بالكفاءة".

وقدم حسانين استقالته من مجلس إدارة الشركة منذ عامين وتم تعيينه ظهر اليوم ليتولى منصب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لحين انعقاد الجمعية العامة للشركة واعتماد القرار.​