"حماة الوطن": يجب الاستعانة بالأحزاب في تشكيل الحكومة الجديدة

كتب- إسلام ضيف:

قال اللواء محمد الغباشي مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل نجحت في إدارة سفينة البلاد في العديد من الملفات بشكل طيب، رغم أن هناك بعض الملاحظات في ملفات آخرى، واصفًا آداءها بالـ"مُرضي".

وأضاف الغباشي في تصريح لمصراوي، اليوم الأربعاء: "أتصور أن الرئيس السيسي فقط من يملك القدرة على تقييم وتحديد أداء الوزارء، لما لديه من تقارير من الأجهزة، وفقًا للتكليفات والمهام المحددة، وتحديد ما تم تنفيذه منها.

وأشار إلى أن درجة التقدير لكل وزير تختلف من نظرة المستوى الأعلى، ومستوى عموم المواطنين، الذين يرون فقط ما يمسهم.

وأوضح الغباشي أن الحكومة أنجزت عددًا من المشروعات والكبرى، وأنها تيسير بخطى جيدة في الاصلاح الاقتصادي، وإن كان ثمنها يشعر به البسطاء من المواطنين، "لكنه دواء مُر لابد من شربه حتى يُعالج الاقتصاد".

ورأى أنه يجب أن يكون للأحزاب دور في الحكومة الجديدة، وأن يتم الاستعانة بعدد من الكفاءات السياسية بها، من أصحاب الخبرة السياسية والعلمية والمؤهلين لتولي المسئولية.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الذي تقدم باستقالة الحكومة، وذلك بعد أداء الرئيس لليمين الدستوري لفترة رئاسية جديدة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي كلف الحكومة بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.​