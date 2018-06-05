رئيس حزب الوفد عن "إسماعيل": ترأس الحكومة وسط عواصف الإرهاب

كتب- أحمد الصعيدي:

قال الدكتور بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن قرار المهندس شريف إسماعيل باستقالته من منصبه، كان أمرًا تقليديًا، كنا نشاهده خلال السنوات السابقة بعد حلف الرئيس اليمين الدستورية.

وأضاف "أبو شقة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن "إسماعيل" قام بدور جيد في رئاسته للحكومة، وسط عواصف عابرة من الإرهاب والحصار الاقتصادي وخلافه، متابعًا "نقدر مجهود وأداء شريف إسماعيل".

وأكد "أبو شقة"، أن الأحزاب لابد أن تكون قادرة على الدفع بمرشحين لخوض أي انتخابات، لافتًا إلى أن الدولة المصرية الآن تعمل على المساوة بين طبقات الشعب ودعم الأسرة الفقيرة.​