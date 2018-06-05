استقالة حكومة شريف إسماعيل (تغطية خاصة)

القاهرة - مصراوي:

تقدَّم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باستقالته من منصبه، اليوم الثلاثاء، بعد أيام قليلة من أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستوري لفترة رئاسية جديدة.



واستقبل الرئيس السيسي، المهندس شريف إسماعيل، وكلفه بتسيير أعمال الحكومة والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.

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