شريف إسماعيل.. "بين آلام مرضه وقراراته" (بروفايل)

كتب- محمد سليمان:

بعد 3 سنوات وتشكيل 3 حكومات تحت رئاسة شريف إسماعيل، تحمل خلالها آلام مرضه، متخذًا قرارات "صعبة" في آن واحد، تقدم اليوم باستقالته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

"إسماعيل"، الذي تحامل على نفسه طوال عامين من بعد توليه رئاسة الحكومة، ما يزال مصيره يشوبه الغموض حول استكمال أعوام مقبلة في رئاسة الوزراء بالولاية الثانية للرئيس السيسي، إذ لم يتحدد بعد مدى استمراره في تشكيل الحكومة الجديدة من عدمه.

جاء قرار تعيين "إسماعيل" رئيساً للوزراء خلفًا لإبراهيم محلب "مفاجئًا" لكثيرين، إذ كان يتولى وزارة البترول ضمن حكومة الدكتور حازم الببلاوي عقب ثورة 30 يونيو، واستمر في منصبه مع توالي الحكومات حتى تعيينه رئيسا للحكومة في 12 سبتمبر 2015.

حملت أجندة "إسماعيل" في رئاسة الحكومة، عددًا من القررات الاقتصادية التي وصفها بـ"الصعبة"، إذ جرى تحرير سعر الصرف، وتبع ذلك رفع لأسعار الوقود وبعض الخدمات، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي عملت عليه الحكومة حتى تحصل على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي، ما أثار موجة انتقادات شعبية اثر موجة الغلاء التي صاحبت تلك الاجراءات.

ومع توالي تنفيذ تلك القرارات الاقتصادية، شهدت ولاية "إسماعيل" عددًا من الإنجازات على رأسها افتتاح حقل ظهر والذي يعد أكبر حقل غاز في العالم، وافتتاح مشروعات قومية منها: شبكة الطرق الجديدة، وشقق الإسكان الاجتماعي التي تدعمها الدولة، وإصدار قانون التأمين الصحي الشامل.

تحمل إسماعيل إلى جانب إصدار القرارات "الصعبة"، آلامه وأوجاعه، إذ أجرى عملية جراحية بألمانيا في 22 نوفمبر 2018، وأصدر الرئيس وقتها قرارًا بتولي المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، مهام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء لحين عودته من رحلة علاجه.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يسافر فيها للعلاج، بل سافر خلال توليه وزارة البترول في 25 يونيو 2015، وأصدر رئيس مجلس الوزراء وقتها إبراهيم محلب، قرارًا بتكليف المهندس هاني ضاحي، وزير النقل حينها، بمهام عمله.