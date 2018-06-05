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بكري يتوقع: تعديل حكومي يشمل 13 حقيبة وزارية

10:35 م الثلاثاء 05 يونيو 2018
بكري يتوقع: تعديل حكومي يشمل 13 حقيبة وزارية

مصطفى بكري

كتب- أحمد الصعيدي:

توقع مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن يشمل التغيير الوزاري بالحكومة الجديدة من 10 إلى 13 حقيبة وزارية.

وأشار بكري -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"- إلى أنه لم يتحدد بعد استمرار المهندس شريف إسماعيل في رئاسة الحكومة الجديدة، مرجحًا تكليف المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة حال رحيل "إسماعيل"، موضحًا أن تقدمه باستقالته لم يكن مفاجئًا.

ولفت إلى عقد جلسة داخل مجلس النواب يوم الأحد أو الاثنين المقبل؛ لاختيار اسم رئيس الوزراء الجديد.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الذي تقدم باستقالة الحكومة، وذلك بعد أداء الرئيس لليمين الدستوري لفترة رئاسية جديدة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي كلف الحكومة بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.​

مصطفى بكري مجلس النواب التغيير الوزاري شريف إسماعيل

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