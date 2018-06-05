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أستاذ علوم سياسية: لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بالاستقالة

10:21 م الثلاثاء 05 يونيو 2018
أستاذ علوم سياسية: لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بالاستقالة

الدكتور إكرام بدر الدين

كتب- أحمد الصعيدي:

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بالاستقالة.

وأضاف "بدر الدين"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن مصر تواجه تحديات مختلفة، ومن أهمها التحديات الأمنية والسياسية.

وتابع "بدر الدين"، أن ثروة مصر الحقيقية هي العنصر البشري، مطالبًا بالنهوض بهذا العنصر سواء في التعليم أو الصحة.

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