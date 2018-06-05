السيسي عن نظام التعليم الجديد: "ولادكم ولادي.. ولن أضيعهم"

كتب- محمود رمزي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عملية الإصلاح الاقتصادي مدروسة بشكل معمق على مدار السنوات الماضية، واتخذت بعد حوار مجتمعي ونقاش طويل.

وشدد الرئيس السيسي، على أهمية الاستمرار في عملية الإصلاح التعليمي، وعدم الرجوع عنه بدعوى الخوف على الأبناء، قائلًا: "ولادكم ولادي، ولن أضيعهم، ولكن دعونا نتخذ الإجراءات الصحيحة، ونجحوا إجراءات الإصلاح في التعليم دون إعاقته".

وأضاف "السيسي"، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الأول، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات الإصلاح لن تكون على حساب أرزاق الناس، متابعًا: "التحديات التي تواجهنا مهما كانت ضخامتها، ستكون بسيطة أمام إرادة الشعب المصري، ورغبته في الإصلاح، وهذا عقد بيني وبينكم".