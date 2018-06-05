 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

استقالة الحكومة أسعار البنزين الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية

السيسي: إجراءات الإصلاح الإداري لن تكون على أرزاق الناس

10:15 م الثلاثاء 05 يونيو 2018
السيسي: إجراءات الإصلاح الإداري لن تكون على أرزاق الناس

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- عمر مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إجراءات الإصلاح الإداري بالدولة لن تكون على حساب أرزاق الناس.

جاء ذلك في كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الثلاثاء، بحضور كبار رجال الدولة، وعدد من أطياف المجتمع.

وأضاف الرئيس: "الاستقرار في مصر أبرز النجاحات في الفترة الماضية".

وتابع: "أرجو من النخب المثقفة والإعلام أن يشاركون بقوة داخل المجتمع، وخلال الفترة القادمة ستجدون الكثير من الأمور التي ستفرح الجميع".

لمشاهدة مسلسلات رمضان 2018 قبل أي حد..

جهز إفطارك من طبخة ع السريع: أسرع طريقة لتجهيز الأكل

السيسي الإصلاح الإداري حفل إفطار الأسرة المصرية

الخبر التالى:

السيسي عن نظام التعليم الجديد: "ولادكم ولادي.. ولن أضيعهم"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان