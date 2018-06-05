السيسي: إجراءات الإصلاح الإداري لن تكون على أرزاق الناس

كتب- عمر مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إجراءات الإصلاح الإداري بالدولة لن تكون على حساب أرزاق الناس.

جاء ذلك في كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الثلاثاء، بحضور كبار رجال الدولة، وعدد من أطياف المجتمع.

وأضاف الرئيس: "الاستقرار في مصر أبرز النجاحات في الفترة الماضية".

وتابع: "أرجو من النخب المثقفة والإعلام أن يشاركون بقوة داخل المجتمع، وخلال الفترة القادمة ستجدون الكثير من الأمور التي ستفرح الجميع".