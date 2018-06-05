بكري يكشف عن أبرز مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة

كتب- محمد سليمان:

توقع مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، سيناريوهين بعد تقديم حكومة شريف إسماعيل استقالتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء.

وقال "بكري"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن أحد هذين السيناريوهين هو إعادة تكليف المهندس شريف إسماعيل لرئاسة الحكومة الجديدة، والسيناريو الآخر هو تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأضاف "بكري"، أنه في حالة تكليف "مدبولي" برئاسة الحكومة الجديدة، قد يسند لشريف إسماعيل منصب مساعد رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى عقد مجلس النواب جلسة خاصة الأسبوع المقبل، للموافقة على الترشيح.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الذي تقدم باستقالة الحكومة، وذلك بعد أداء الرئيس لليمين الدستوري لفترة رئاسية جديدة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي كلف الحكومة بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.