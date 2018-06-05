10 صور من حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور السيسي

كتب- عمر مصطفى:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا من حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء.

قال الرئيس السيسي، إن المصريين تحملوا "أيامًا صعبة" خلال الـ 4 سنوات الماضية، وذلك لتقبلهم القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الشهور الماضية.

وأضاف: "كان فيه أيام صعبة خلال الـ 4 سنين اللي فاتوا، وقدرنا نعبر أزمات كتير كانت صعبة وكانت خطيرة على أمننا واستقرارنا، ويرجع الفضل لكل أطياف الشعب المصري".

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، تقليدًا جديدًا، بحضور وزير أو مسئول على رأس كل مائدة إفطار للاستماع إلى المشاركين في حفل الإفطار.