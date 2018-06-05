السيسي يوجه الشكر للجيش والشرطة على تحقيق الأمن والاستقرار

كتب - أحمد جمعة:

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيه الشكر للقوات المسلحة والشرطة، على الجهد المبذول في تحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء الجمهورية خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال كلمته بحفل حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الثلاثاء، بحضور كبار رجال الدولة، وعدد من أطياف المجتمع.

كما وجه الرئيس السيسي الشكر للشعب المصري خاصة المرأة المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مضيفًا: "ولا أنسى توجيه الشكر للقضاة، كانوا مصرين على التعامل بمنتهى التجرد والشفافية ولم يشكك أحد في أي نشاط خلال هذه الانتخابات".