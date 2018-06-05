السيسي: "تحملنا 4 سنين صعبة.. وسنتخطي معا باقي التحديات"

كتب - أحمد جمعة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المصريين تحملوا "أيامًا صعبة" خلال الـ 4 سنوات الماضية، وذلك لتقبلهم القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الشهور الماضية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الثلاثاء: "كان فيه أيام صعبة خلال الـ 4 سنين اللي فاتوا، وقدرنا نعبر أزمات كتير كانت صعبة وكانت خطيرة على أمننا واستقرارنا، ويرجع الفضل لكل أطياف الشعب المصري".

وتابع: "أطلقنا مرحلة إصلاح اقتصادي كانت صعبة، وهذا عقد بيني وبينكم، أنكم تستطيعوا التصدي للتحديات، ونستطيع معا التغلب على هذه الصعوبات".

وأشار الرئيس إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الاهتمام ببناء الإنسان خاصة في التعليم والصحة والإصلاح الإداري للدولة.​