مصدر: موقف إسماعيل في رئاسة الحكومة الجديدة لم يتحدد بعد

كتب - محمد غايات:

قال مصدر حكومي، إنه لم يتحدد حتى الآن ما إذا كان المهندس شريف إسماعيل سيستمر رئيساً للوزراء في الحكومة الجديدة، التي يجري تشكيلها خلال الأيام المقبلة، أم لا.

وتقدم المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مساء الثلاثاء، باستقالة الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، فيما كلّفه الرئيس بتسيير أعمال الحكومة لحين تشكيل حكومة جديدة.​

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن تسمية رئيس الحكومة الجديد قد تستغرق شهرًا.

وقال المصدر إن المهندس شريف إسماعيل، القائم بتسيير أعمال الحكومة، سيترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء غدًا الأربعاء.