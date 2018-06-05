مصدر: اجتماع الحكومة غدًا برئاسة "إسماعيل" كقائم بتسيير الأعمال

كتب - محمد غايات:

قال مصدر حكومي، إن المهندس شريف إسماعيل، القائم بتسيير أعمال الحكومة، سيترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء غدًا الأربعاء.

وتقدم المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مساء الثلاثاء، باستقالة الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي.

وأضاف البيان أن الرئيس السيسي كلّف "إسماعيل" بتسيير أعمال الحكومة لحين تشكيل حكومة جديدة.​