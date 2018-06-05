"سياحة الأقصر": التحرش بالسائحين يساوي "جريمة إرهاب"

كتب ـ يوسف عفيفي:

دعا محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحي بالأقصر، الحكومة إلى ضرورة تنفيذ القانون بقوة دون تردد لمنع ظاهرة التحرش بالسائحين.

وقال "عثمان"، في تصريح لمصراوي، إن أي محاولات ترويجية لتنشيط السياحة المصرية دون منع هذه الظاهرة لن تحقق شيء، لافتًا إلى أن الحركة السياحية بالصعيد تسير بخطى ثابتة، ونأمل أن تزيد مع حلول الموسم الشتوي الجديد.

وأوضح عضو لجنة التسويق السياحي بالأقصر، أن ظاهرة التحرش بالسائحين ما زالت قائمة، ولم يطبق قرار غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على المتحرشين، ما يعد حبر على ورق، ولم يتم ضبط أي شخص بالأقصر والمقاصد السياحة الأخرى وتغريمه أموال، مشددًا على أن التحرش بالسائحين ومضايقاتهم يساوي جريمة إرهاب.

يذكر أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق في شهر أبريل الماضي، على عقوبة التعرض للسائحين والزائرين في المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه.​