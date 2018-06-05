السيسي يكلف "إسماعيل" بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة

كتب- عمر مصطفى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الذي تقدم باستقالة الحكومة، وذلك بعد أداء الرئيس لليمين الدستوري لفترة رئاسية جديدة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي كلف الحكومة بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.